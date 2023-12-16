暌違四年，2024台北新車暨新能源車特展將於28日登場，順應全球「2050淨零排放」潮流，今年首度加入「新能源車」主題，車業龍頭和泰車將展出TOYOTA低底盤巴士H2 CITY GOLD氫能巴士及HINO ZEV電動小貨車。
交通部擬展開氫燃料電池大客車試辦計畫，瞄準氫能交通商機看漲，和泰車此次規劃TOYOTA以「Making a Better City」為主題，傳遞品牌新能源領域布局，將展出首度在台亮相的氫能巴士，加氫10分鐘可提供續航里程450公里。HIMO ZEV電動小貨車也是首度在國內登場，展現和泰車在商用車市場布局企圖心。
其他還有TOYOTA純電概念車bZ Compact SUV、氫能電動車MIRAI、複合式電動車PRIUS PHEV等車款；看好露營休閒風氣盛行，規劃於明年第一季上市的TOYOTA HIACE露營車等也將參展。此外，LEXUS也將提前展出新豪華跨界小型休旅LBX，以「LEXUS ELECTRIFIED」為主題，完整展出品牌三大動力車款。
而裕日車也將於車展秀出NISSAN品牌新能源布局，包括不用充電的電動車X-TRAIL e-POWER、跨界新能源休旅KICKS e-POWER、X-TRAIL輕油電等，另將展出品牌首款量產電動車LEAF。
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