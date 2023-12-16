行政院2023年科技顧問會議15日圓滿落幕，會議聚焦「半導體×AI」和「淨零科技」兩大議題。行政院政務委員兼國科會主任委員吳政忠透露，業界顧問在席間也提出包括參與人工智慧國際法規制定、淨零路徑、以及留住台灣人才等三大建言。

暌違12年，8位國內外產研領袖組成的科技顧問與相關部會代表，在歷經三日深度交流與討論後，由首席科技顧問廖俊智針對「半導體×AI」和「淨零科技」兩大主題進行閉幕總結報告，行政院院長陳建仁到場聽取相關結論與建言。

廖俊智表示，會議結論在「半導體×AI」，希望達成「掌握生成式AI趨勢、立基台灣半導體優勢，引領全球半導體與AI科技的創新應用」願景，並據以訂立三大策略，包括培育下世代半導體及AI人才、加速半導體及AI應用技術發展，以及以生成式AI‧晶片驅動全產業創新並推動新創孵育。

在「淨零科技」部分，廖俊智指出，希望達成「利用知識導向之路徑規劃，使台灣成為淨零轉型典範，以促成能源使用、工業製程、生活型態及社會之轉型」願景。

吳政忠表示，因應近年國際政經局勢的巨大變化，台灣科技研發及產業實力不僅受全球矚目，這次會議結論也強調建構跨產業生態系的橫向連結，以及跨部會的上下游協作之重要性，並須強化國際連結與滿足在地需求，因此更需要密切與國際夥伴互動。

聯發科董事長蔡明介在會前曾強調會給政府對的建議來做出對的決定，外界好奇他與台積電董事長劉德音在會上給了哪些建議？吳政忠表示，業界期許在發揮人工智慧與軟硬體的優勢的同時，政府部門也可以多留意未來人工智慧新產品的國際法規制度的制定。

在減碳路徑部分，吳政忠指出，在達成2030淨零之前，政策一定會階段性滾動修正、以及每一段時間與時修正，業界也希望能多與業界溝通，讓業界可以跟上減碳腳步跟速度。