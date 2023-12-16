台灣精準醫療3.0新紀元伊始，中國醫藥大學附設醫院（中醫大附醫）15日與Google Cloud合作，透過Google Cloud的生成式人工智慧（AI）技術與建構於Med-PaLM 2之上的Google MedLM大型語言模型，將建構全方位「AI輔助醫師」，輔助醫護專家運用於診斷疾病、規劃治療疾病、病患教育，及醫學教育研究等領域。

此次合作將從癌症精準化治療著手，啟動「客製化癌症治療指引」與 「化療問答集」應用，協助醫療人員縮短尋找資料的時間，快速產生癌症治療計畫書、提供個人化治療建議等。

中醫大附醫院長周德陽表示，該醫院是Med-PaLM 2於亞洲地區首家合作的醫學中心，期望透過與Google Cloud的合作，推動AI智慧醫療升級，邁向精準醫療3.0，建立台灣醫療保健未來。

Google Cloud北亞區董事總經理李孔源表示，生命科學問題即是資料問題，是AI能夠充分發揮潛力處，Google Cloud專為醫療保健產業提供的產品與生成式AI解決方案，賦能醫療保健與生命科學組織能更有效運作，並極大化提高病患的醫療保健結果。

Google Cloud醫療照護全球總監Aashima Gupta首次來台，他表示，生成式AI可成為醫護人員的盟友，減輕其工作負荷，也能提升對病患的個人照護。

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