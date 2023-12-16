統一國際大樓商場原誠品信義店即將於24日熄燈，統一集團預計月底接手準備以一年工程期打造「Dream Plaza」全新商場，據傳統一規劃要讓「Dream Plaza」往上長高，包括外觀與內裝重新翻修改裝，既有廠商至少有1/5至1/3可望續約，其中陪伴誠品信義18年的晶華酒店經營的泰式Buffet「泰市場」則確定不進駐，新地點會在近期公布。
據了解，不少廠商決定與誠品信義同退，主因在於統一Dream Plaza改裝工程浩大，還要變更長高，惟恐工程延宕而影響通路櫃位餐飲營收與獲利，決定另覓新地點開店，晶華酒店集團的「泰市場」就是一例，新據點會在誠品信義24日結束後公布，已有新地點規劃。
統一集團美麗事業董事長高秀玲率統一時代團隊一手規劃Dream Plaza，高秀玲日前指出，統一國際大樓商場從外觀至內裝全部要重新規劃，未來內容與現有信義區百貨不一樣，將呈現「白天有自己風格，晚上有迷人的風采」，也會有24小時營業，視各個廠商進駐情況而定。
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