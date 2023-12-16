精品界素有董娘俱樂部稱號的麗晶精品，接連三年營收創新高，每年業績以10億元增長，絲毫不受今年國人出國潮影響，在高品質服務、精品齊全度下，穩住忠誠客消費力，在新會員增15％、百萬以上大單增2成帶動下，全年營收有望逾70億元，年增20％，續創新高。
晶華酒店集團營運長吳偉正強調，除了大咖國際精品與珠寶品牌的提價效應，帶動營收年年增長，主要是商品調整，包括餐飲帶客符合新舊會員需求，明年除了香奈兒持續改裝擴大，「SHANG XIA 上下」、法國甜點首家店也將於明年1、2月開幕，預計全年業績朝80億元目標邁進。
疫後國境解封，董娘貴婦雖然出國頻繁，但吳偉正指出，麗晶精品屬於目的型精品採購，且疫情三年來全球精品價格一致化與在地化，多數貴客還是選擇麗晶消費，甚至比疫前業績成長300％；麗晶精品租賃協理游博同表示，包括Harry Winston、Bvlgari、Damiani、Chaumet、Cindy Chao the Art Jewel及Harry Winston等頂級珠寶品牌，均有改裝效益，吸引企業二代、三代，使得年輕貴客三年倍增，占比達25％，促使黑卡會員成長15％、客單價成長15％。
而麗晶精品雙店王，包括香奈兒、愛馬仕等，今年業績相當可觀，其中香奈兒規模逾300坪，明年再增40坪，仍居全台最大，業績與信義區A4香奈兒不分軒輊；愛馬仕規模與年業績均僅次於信義區BELLAVITA店；年度貢獻三分之一的高價珠寶，業績排名也拿下全台前二名。
麗晶精品現有54個櫃位，珠寶貢獻超過一半，去年VIP數量增加4,000人，一口氣成長30％，新增會員中有70％是黑卡的高消費客群，使得黑卡會員來到1500人，除了原本的成熟貴婦，還增加20～30歲的高端新客群，不僅對精品、高端珠寶消費，對高級與話題餐廳也很有興趣，號稱全台客單最高的精品商場。
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