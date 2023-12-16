搭上英特爾最新支援NPU（Neural Processing Unit）AI加速技術的Intel Core Ultra系列處理器上市列車，品牌廠新一代筆電新品也全面注入AI運算加速體驗，加上內建的Windows 11中的Copilot AI相關應用功能，宣告了Wintel陣營的筆電進入AI世代新頁。
品牌廠包括宏碁、華碩及微星等台業者，第一波皆鎖定多工效能型的泛商務機款端出新品，宏碁在首發機款中亦列入電競機款，同步搶攻AI筆電商機，即日起並率先在台灣上市開戰。
台三大品牌廠不約而同鎖定旗下輕薄型多工效能機款，聚焦商務、專業／創作者與需提高生產力／學習效率的學生族群，發表第一波AI-ready的筆電，價格帶集中於中高階的3.5萬～6萬元間不等。
宏碁以Acer Swift Go 14系列為主軸，端出三款不同規格配置的新品，皆內建Intel Ultra Core H系列處理器，具備專屬AI引擎Intel AI Boost及Intel Arc顯示晶片。未來宏碁還將推出強化生成式AI應用更多產品。
此外，宏碁也率先其它業者推出首款AI-ready的電競筆電新品Predator Triton Neo 16，除同樣配置Intel Core Ultra H系列處理器，並搭載輝達NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU，內建AI專用引擎與Intel Application Optimization技術，提供高效性能、流暢遊戲體驗，還能於電競筆電上進行協作。不過上市時程尚未揭露。
華碩以旗下主力輕薄高效機款 ASUS Zenbook 14 OLED系列首發，打出大幅提升AI處理能力，並擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域。
至於微星則以全新Prestige AI系列商務筆電應戰，推出三款從13吋跨到16吋的新品，並以支援最新的Wi-Fi 7高傳輸連線規格，拉出首波競品中的差異化。
業內人士認為，品牌廠因應Intel Core Ultra處理器問世、端出的AI-ready筆電，與想像中更全面的AI PC還有一段距離，然首階段的產品，在定價上相對較易被接受，後續隨著AI運算及應用的推移演進，逐步讓終端用戶的使用模式改變後，可望刺激PC市場進入下一波成長周期。
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