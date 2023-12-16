橘子（6180）2024年持續投注文創產業。該公司原創內容平台beanfun！旗下的漫畫星、文學星預計明年要推出三大計畫，包括聯手占星師及經典IP推出跨域新作品，同時也會將全新「創新者平台」上線，同時深化人才培育課程。
橘子近年來多元化布局，包括遊戲、電商、支付、文創等等。beanfun！旗下的漫畫星、文學星已成立兩周年，導入集團內容開發經驗與資源，支持本土創作與推動臺灣IP內容產業多元化。目前累積作品破2,000部，其中包括76部原創作品。至今累積點閱數超過600萬，締造3部破50萬點閱大作。
近期改編作品如「關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前」上線7天即破10萬人次閱讀。
漫畫星、文學星15日宣布2024年三大平台計畫。首先，聯手占星師唐綺陽、經典IP「霹靂布袋戲」和金漫獎，推IP跨域新作。其次，將全新上線「創作者平台」，投入新秀人才培育。另一方面則是深化「人才培育課程」，助臺灣內容產業正向循環。
橘子集團原創中心總監胡明顒表示，橘子集團從遊戲開始有許多跨國IP的合作經驗，因此，一直思考著能如何來推動臺灣IP內容多元發展，漫畫星、文學星的初衷是希望能系統性地提供資源，並提供讀者舞台給創作者。兩年來與137位作家合作，希望2024年時，平台的原創作品數量成長超過6成、平台點閱數破千萬，並朝跨域發展、招募新秀和深化人才培育三面向努力。
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