遠傳合併亞太電信15日正式生效，遠傳總經理井琪15日特別在官網發出一封「致原亞太用戶信」，強調遠傳、亞太電信行動網路整併，需待18到24個月完成。
井琪說，12月15日遠傳亞太合併基準日生效後，原亞太電信用戶立即享有合併後近千萬用戶互打通通算網內，遠傳全台門市服務據點也較原亞太門市翻倍。
對於亞太電信用戶所關心的網路轉換、及網路品質議題，井琪說，基站整併、使用的傳輸重劃，頻譜資源使用的重新規劃，最後汰換亞太電信核心網路，需要18至24個月才能完成亞太電信行動網路的整併，原亞太電用戶換成遠傳的SIM卡及「新遠傳」資費方案之前，手機服務仍然使用的是原亞太電的網路。
井琪強調，第一階段的基站整併（即基站共用）會從2023年12月15日開始到2024年1月底之前，分區陸續完成後，將立刻讓原有的亞太電行動網路覆蓋由原來的6,000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，許多室內及戶外體驗的涵蓋都應該可以有所改善。
若原亞太電用戶換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案，即可立即享用遠傳行動網路。井琪強調，合併後新遠傳的總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大，行動上網快速且穩定。若原為亞太電信VIP用戶，仍可繼續保有原亞太電VIP福利，在換成遠傳SIM卡和「新遠傳」資費方案後，贈送一年遠傳VIP資格。
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