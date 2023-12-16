投資綠電收益穩定，且不會有被倒帳風險，還可以淨零減碳落實ESG，中租控股、日盛台駿衝刺綠能投資，中租控股進入市場時間早，其台灣太陽能淨資產已逾500億元，年增達20％，未來更是中租控股最具爆發力的業務，日盛台駿近期也透過購併太陽能廠積極切入綠能市場。

由於景氣趨緩，租賃業延滯率、違約率均提升，使租賃業營運及獲利成長率受影響，反觀綠電貢獻中租控股的收益持續增加中，不受景氣榮枯影響，在台灣太陽能淨資產增加至516.6億元，年增20％，中租控股轉投資太陽能事業市占率一直穩在10％以上。

由於太陽能案場數持續增，中租控股今年到12月15日止，已增加435個案場，案場數累計3,669場，建置容量1.34GW，並持續帶給中租控股固定收益，中租控股更是台灣最大太陽能龍頭，因應太陽光電發展，中租控股仍持續注資旗下綠能公司，增加綠能公司持股比重。

中租控股子公司中租迪和11月再度和銀行簽訂71億元的聯貸案，主要資金支應中租迪和營運成長資金需求，因應投資太陽能廠所需，11月以來，中租控股旗下子公司、孫公司投入5.98億元、4.93億元分別取得泰源電力及雲永等綠能公司增資案。

除中租控股積極投入綠能外，另一家未來打算申請上市的租賃業者，日盛台駿也增加綠能投資。據日盛台駿資料顯示，該公司投資大將作、晶輝綠能、曜綠電能合計太陽能發電系統設置量為4.78MW，然而日盛台駿集團目前還有其他案場正在興建與評估中。

日盛台駿集團表示，以其中一案的太陽能發電系統為例，設置量合計為3.35MW，即可出現造林效益約計有208公頃，每年約可貢獻405萬度的發電量，可以供應約1,124家戶的年用電量，每年約可減少2,059公噸二氧化碳排放量，約20.6萬棵樹一年的碳吸收量，實踐綠色能源對地球生態的保護。

租賃業投資綠能不只可有綠電穩定收益，還符合淨零減碳，一舉多得。