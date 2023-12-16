涵蓋全球半導體產業上中下游龍頭企業、被視為半導體景氣風向儀的「美國費城半導體指數」終於上夜盤了。金管會15日宣布，已核准期交所所函報的相關契約交易規則及規格等修正案，將在12月18日掛牌上市，據了解，期交所也規劃送件將台積電期貨與小型台積電期貨納入盤後夜盤交易，預計最快明年第一季上路。

期貨日盤是從早上8點45至下午1點45、夜盤為下午3點至隔天凌晨5點，金管會指出，「美國費城半導體指數」上夜盤後，投資人就可以在夜盤交易，不必透過複委託，且新台幣交易，也免去匯兌風險，有利投資人，依目前美國費城半導體指數收盤水準計算，契約規模約新台幣30萬元，原始保證金2.6萬元，參與門檻適中。

金管會指出，目前期交所已有「臺灣半導體30指數期貨、電子指數期貨、美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨」等商品，此次期交所考量美國半導體產業營業額約占全球市場50％，且為臺灣半導體主要出口市場之一，與臺灣半導體產業供應鏈關聯性高，推出新台幣計價的「美國費城半導體股價指數期貨契約」，可提供交易人直接參與美國半導體類股交易且無需承擔匯兌風險的管道，並可與現架上的商品進行策略交易。

不過，金管會提醒交易人，期貨交易是採保證金交易，具備高度財務槓桿效果，風險相較於股票亦較高，且期貨到期就一定要結算，不像股票套牢時還可以續抱、領股息，因此，交易人應先評估本身資金及所能負擔的風險，並隨時注意自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化。

金管會指出，未來將持續督導期交所規劃推出多元的金融商品，滿足國人多樣化的金融服務需求，便利投資人建構多元交易及避險策略，達到便利性與普及性。