遠雄人壽2023《愛．齊飛》家庭照顧者喘息服務公益舞台劇日前於台北、高雄溫暖獻映，吸引千位觀眾進場，給予家庭照顧者最暖心的關懷與支持。今年不僅有藝人唐從聖的熱情加入，還有畢業家照者帶著在職家照者，透過15週藝術工作坊，從陌生到熟悉，成為舞台劇的素人演員，克服一切、打開心房，站上舞台演出自己的生命故事。

整體輔療過程，除融入社群、肢體、音樂、繪畫輔療，今年更帶入藍染、化妝及道具輔療，讓照顧者抒發情緒與長期照顧壓力，擁有喘息空間之外，更有勇氣面對「陪伴」這條路。遠雄人壽志工團及陽光合署同仁們，更犧牲假日服務大眾，將關心化為實際行動，持續傳遞愛與良善。

遠雄人壽連續五年推動「喘口氣。給力」家庭照顧者喘息服務，攜手果陀劇場、縣市政府及各縣市家庭照顧者協會，由果陀劇場導演專業引領，猶如心靈導師，且配合不同領域專家擔任客座老師，如和聲編曲家楊文忻、服裝造型設計師胡哲誠等，共同提供藝術輔療，給予家庭照顧者最親近、最實際的關懷。五年來遠雄人壽累計開辦195堂喘息工作坊，為參與的照顧者們啟發美好生活，共譜未來新希望。

遠雄人壽「家庭照顧者喘息藝術工作坊」不僅為家照者帶來安定力量，並透過每一次的公演，向社會大眾傳達家庭照顧者的貢獻與價值。目前全台約有30萬失智人口，但真正影響到的家庭人數高達120萬人，今年台北場「歡迎收聽FM30.1從愛開始」舞台劇演出，即以照顧失智症媽媽的日常，帶出家庭照顧者的內心掙扎與真正需求。

《愛．齊飛》家庭照顧者喘息服務公益舞台劇第三站將於12月23日於台南市台江文化中心舉辦，此次劇名為「像星星的人」，傳達照護者即使再辛苦疲累，但從未放棄，就像是天上的星星一樣，每夜閃耀。