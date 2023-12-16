公股銀行拚信用卡業務，在百貨週年慶旺季推出各式活動奏效，據金管會統計，八家公股銀信用卡10月刷出256.7億元，是今年單月第二高，僅次因為繳所得稅而飆高的6月。公股銀行12月持續推出網路通路和旅遊方面合作案，預期今年全年簽帳年增10到15％。

據金管會最新統計，八家公股銀行信用卡10月簽帳金額為256.7億元，比前月成長約26億元、月增逾1成，是今年單月次高，甚至比暑假7、8月旅遊旺季的228.63億元和250.02億元還多，可見百貨週年慶確實為公股銀帶來許多簽帳量。

不過，以全體國銀10月簽帳量來看，公股銀僅占6.91％，是今年單月占比新低，公股銀分析，顯見消費者走出疫情陰霾，且民營銀行信用卡的回饋力度仍相當吸引消費者。

流通卡數和有效卡數部分，公股銀仍占全國銀約1成，當月發卡數共45,216張，則占10月總發卡數的7.33％。

公股銀指出，觀察今年度到目前為止的信用卡簽帳量，普遍較去年成長約10％以上，評估12月仍可維持此水準。

公股銀表示，12月有耶誕節、跨年等節慶的商機，以及電商雙12的促銷活動，將會持續帶動信用卡簽帳金額成長，預估今年12月應可較去年同期成長10到15％以上。

迎接12月消費商機，公股銀也再接再厲，針對剛結束的電商雙12活動，祭出網購平台高至1成的現金回饋；除此之外，耶誕、春節檔期是民眾聚餐旺季，以兆豐銀為例，其信用卡就與新光三越、台北101、MITSUI OUTLET等全台多家百貨合作滿額活動，台企銀則主攻國人冬季旅遊熱潮，主打買機票、訂飯店與行程、海外消費等滿額無上限現金回饋，以期在民營銀行信用卡回饋中殺出血路。