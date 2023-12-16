國銀搶攻私人銀行市場，瞄準台、港、星市場翻倍成長。國泰世華銀行總經理李偉正15日指出，國泰世華私人銀行從2013年開辦至今，成立滿10年，且連續10年總資產管理規模呈雙位數成長，至11月底，台灣、香港與新加坡服務據點，分別擁有年成長率近20％、超過40％與超過165％。疫後家族辦公室設置需求顯著增加，尤其新加坡市場成長最為顯著。
李偉正指出，因應亞洲私人銀行市場發展潛力，國泰世華2015年開始布局東亞版圖，依序開拓香港及新加坡的私人財富管理或私人銀行業務，完善臺港星三地服務平臺。
國泰世華銀私人銀行業務執行長傅伯昇指出，其私人銀行門檻目前為100萬美元，由於需求愈來愈大，正評估調整門檻。近十年亞洲地區家族辦公室增長很快，尤其是新加坡，通常是為保全資產或培養第二代。
傅伯昇表示，2023年家族銀行的配置有高達44％在另類投資，主要是家族辦公室會聘用專業財經人員，對另類商品有盡職調查評估，所以客戶會選擇流動性差但長期報酬率高的另類商品。
傅伯昇表示，國泰世華私人銀行團隊目前共147人，其中海外地區40多人，創立初期，即廣招逾15年金融服務年資，且具備國際資本市場投資經驗的成員加入，此後連年擴張；自2015年起，「客戶關係經理」與「投資組合諮詢專家」兩大關鍵團隊，人數也分別成長119％與47％，以滿足日益提升的客戶需求。
中信銀行指出，在境內私人理財、境外私銀客戶往來資產及獲利成長持續創高，至今年11月，「往來資產」台灣成長近30％、境外私銀(香港／新加坡)成長逾20％；「業務收入」台灣成長近70％、境外私銀(香港／新加坡)成長近40％。
中信銀行也持續看好台灣、新加坡的私銀市場。以台灣來說，高資產客群過半數為企業主，且年齡超過55歲，多數處於事業及財富必須傳承交棒的人生階段，新冠疫情爆發至今，中信銀觀察客戶已加速傳承腳步，由家族財富傳承轉向永續經營思考，更重視家族與企業治理，結合家族辦公室、閉鎖性公司等架構評估，更積極尋找金融機構規劃各項家族企業與財富永續解決方案。
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