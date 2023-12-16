美國聯準會12月維持利率於5.25％～5.50％不變，合乎市場預期，對市場影響最大的，相信是聯準會開始討論降息了。利率點陣圖顯示，2024及2025年的預期利率中位數，分別為4.6％及3.6％。相比9月的點陣圖，兩者皆被下調，並大致上已回落至6月的預測。和現時利率相比，2024年有可能降息75基點。

會議前，多位聯準會官員表示尚未開始討論降息，甚至還在討論是否再升息。但會後點陣圖增加2024年降息幅度，且鮑爾在會後記者會明確表示，已開始討論降息。聯準會「轉鴿」的幅度超乎市場預期，令投資者對利率走勢更為樂觀。

芝商所的FedWatch工具顯示，2024年3月會議降息25基點的機會率約為66％。彭博預期，2024年3月後可能減降25基點，7月後較大可能降息1％，全年降息幅度更可能接近1.5％。美國的10年期債息執筆之時已回落至3.9％，債息回落也支持股市上升，道指也創下歷史新高。

和三個月前相比，聯準會提高了2023年實質GDP增長預測，降低整體及核心通膨預期，而失業率則維持不變。至於2024年，聯準會同樣降低整體及核心通膨預期，失業率同樣維持不變，但實質GDP增長則被調降，整體數據強化了我們對軟著陸的預期。

目前美國核心通膨仍高達3.7％，但最近三個月的變動再年化來看，通膨已接近當局2％目標。隨著通膨溫和下降，聯準會需同時考慮降低利率，以避免「實質利率」過高，也提到不可能靜待通膨回落至2％才降息。

雖然債息回落有利於股市估值，但投資者仍需審慎留意未來一年經濟下行的風險，從而拖累企業盈利。另外，通膨回落意味著企業難以再進取加價，盈利也是以名義（Nominal）方法計算，通膨降低也會降低盈利「名義」上的增長。

我們認為，聯準會對失業率預期可能過於保守，市場預期認為2024年失業率可能高達4.4％，高於聯準會的4.1％，而自主離職率與雇用率已回到疫情前，先前高利率的滯後影響或讓失業率開始上揚。投資布局上，我們認為美國大企業仍較有利，平衡增長及價值股也較可取，投資者不宜太進取。

中港方面，在延續上周所提到的2024選股之前，首先與大家拆解本周公布的經濟數據，相信其中最令讀者擔憂的是中國的通膨數據。在最新的11月CPI降至-0.5％，反映中國連續兩個月陷入負值區間，再次引起中國陷入通縮的討論。

事實上，從數據細項可見，單一豬肉價格按年下降31.8％，已令CPI下降0.58個百分點。而我們先前已提出豬價高基數會影響中國通膨數據，目前值得留意的是，參考過去一年的豬價變動，11月已為高峰，豬價於2022年12月快速回落，即表示豬價基數效應將會逐漸消除，將有助帶動通膨數據回升。而最新的核心通膨為0.6％，反映目前中國因為整體需求疲弱而引致的低通膨，而未屬進入通縮的情況。