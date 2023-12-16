美國財長葉倫當地時間14日表示，美國2024年將透過「長久」溝通，持續管理和中國頗具挑戰的經濟關係，避免雙方緊張升溫。她計劃2024年二度以財長身分訪中，並期盼能加快雙方在氣候變遷及金融市場的合作。
綜合外媒15日報導，中美關係年中開始有回暖態勢，包括國務卿布林肯、商務部長雷蒙多等美國政府高層接連訪中。美國總統拜登與中國國家主席習近平11月在舊金山APEC場邊會面後，中美進一步達成在經貿、軍事、氣候等保持溝通的共識。
葉倫也於7月訪中，先後與中國國務院總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長易綱會談，也與已退休的前副總理劉鶴會晤，接著於11月9日至10日與中國國務院副總理何立峰展開中美新一輪經貿對話，兩人同意持續密集溝通以改善美中關係，也不希望彼此經濟脫鉤。
葉倫14日出席美中貿易全國委員會（USCBC）晚宴發表演說時表示，美方並不尋求解決所有的分歧，亦不追求避免所有的衝突，目標是讓彼此溝通具有彈性，一旦雙方意見不同時，便能避免因誤解而造成任何傷害。
她談及以財長身分二度訪中的計畫時表示，「議程的很大一部分將聚焦在我跟同僚認為的令人關切的棘手領域」。她強調，不希望與中國脫鉤，但美國國安仍是最優先要務，美國將繼續推動對中國的出口管制和投資限制。
葉倫還希望加強美中金融監管機構之間的交流，譬如兩國正在討論若全球系統重要性銀行倒閉時，雙方的處理方式。
另外，中美氣候特使於杜拜時間13日在聯合國氣候變遷大會（COP28）會面，中國氣候變化事務特使解振華表示，中美要在氣候變化領域加強交流和合作，雙方商定儘快啟動兩國的氣候變化聯合工作小組。
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