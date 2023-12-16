為滿足年底流動性及穩增長需求，中國人民銀行繼續向市場放水，15日超額續作到期的中期借貸便利（MLF）人民幣1.45兆元，扣除到期量等於單月淨投放8,000億元，規模再創2023年內新高。
人行指出，本次MLF操作利率與上月持平為2.5％，之所以擴大放水，旨在維護銀行體系流動性合理充裕，對沖政府債券發行繳款等短期因素的影響。人行數據顯示，2023年以來MLF全都放量操作，光是第四季就淨投放1兆6,890億元。以一次降準1碼約放水5千億元計算，已超過三次降準的規模，足見寬鬆貨幣力道不小。
第一財經報導，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，本月MLF延續大幅超額續作，有四大主因：一是緩解流動性緊張預期，強化貨幣與財政政策協同。二是緩解銀行體系中長期流動性壓力，增強對實體經濟的支持。三是銀行同業存單利率遠超MLF利率，銀行機構對MLF的需求大幅增加。四是提效率、穩匯率等多重考量下，傳統總量工具空間收窄，MLF等加量續作成為當前政策選擇。
對於年底降準降息可能性，溫彬指出，2023年以來MLF利率兩度下調，加上貸款市場報價利率（LPR）也有不同程度的調降，信貸投放擴張效果已初步顯現，短期內政策利率無進一步下調的必要。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，MLF連續大規模加量續作，意味人行針對國債增發而降準的機率已經降低，但亦不排除短期內全面降準的可能性。
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