大陸的低迷房市、房債問題依舊拖經濟發展的後腿，數據顯示，前11月大陸房地產開發投資年減9.4％，持續創年內低點。大陸官員表示，房地產領域仍處於調整中，還要再積極化解風險，讓短期調整有利於長期發展。

綜合陸媒報導，大陸統計局15日公布，前11月房地產開發投資為人民幣（下同）10.4兆元，年減9.4％，降幅再較前期擴大0.1個百分點，續創2023年低點，但較2022年同期略有改善。

另外，大陸統計局同日公布，11月大陸70個大中城市商品住宅交易規模有所上升，但銷售價格按月有所下降。據路透測算指出，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數年減0.2％，為七個月最大跌幅；月減0.3％，為連續5個月下跌。

大陸統計局發言人劉愛華表示，在相關政策實施下，近期房市部分指標有邊際改善跡象，從數據來看，大陸房地產市場仍處於調整中，形勢有望進一步趨於改善。

針對大陸房市，摩根士丹利15日發表2024年展望指出，預料房市銷售表現將在2024年下半年回穩。當前恢復購房者對房價前景的信心，加上宏觀經濟和就業市場的實質改善，仍是大陸實體市場復甦的關鍵。