港交所15日港股盤後公告，行政總裁歐冠昇於2024年5月任期結束後不尋求連任。港交所董事會任命聯席營運總監陳翊庭接任行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期三年，成為港交所首位女行政總裁。
綜合港媒報導，現年54歲的陳翊庭擁有美國哈佛法學院法學碩士學位，在法律及金融服務方面具有30多年的經驗。她曾於2007年至2010年出任港交所上市科首次公開招股交易部主管，2010年離職後，她擔任達維律師事務所合夥人，負責過香港和亞洲各行各業的客戶。此外，陳翊庭還是史美倫主政香港金融發展局期間的智囊之一，在史美倫出任港交所主席後，陳翊庭於2020年重新加入港交所。
2023年初，陳翊庭從港交所上市主管升任為聯席營運總監。她重返港交所後，任內曾有不少新措施推出，例如調高新股盈利測試要求、放寬第二上市制度、引入SPAC、落實FINI制度等。港媒評論，陳翊庭是以出色的表現，成為港交所行政總裁。
港交所同時任命另一名聯席營運總監姚嘉仁，兼任港交所副行政總裁，並任命財務總監劉碧茵兼任聯席營運總監，任命都是自2024年5月24日起生效。
另一方面，歐冠昇於2021年從摩根大通跳槽到港交所，成為港交所首位非華人行政總裁，但自加入港交所以來，無奈遭遇大陸經濟成長放緩、美中衝突升溫等不利因素，港股成交與新股集資額疲弱，港交所在其任內股價累計下跌逾40％。港交所15日股價收漲4.42％至港幣259.8元。
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