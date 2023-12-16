一年一度的中共中央經濟工作會議12日閉幕後，路透15日引述消息人士透露，高層官員擬將2024年的預算赤字率安排為GDP的3％，必要時，可發行特別國債用於支付額外支出，規模可能達到人民幣（下同）1兆元。此一赤字率低於外界先前的預估。
報導指出，雖然3％赤字率低於2023年修正後的3.8％，表明大陸官方希望維持財政紀律，2024年不考慮動用大型財政火箭筒。但官方依舊保留發行特別國債的選項，為政府加大刺激以保持經濟穩定增長提供靈活性。
大陸財政預算的另一個關鍵部分是地方政府專項債額度，這並未納入政府預算。消息人士表示，2024年額度可能接近4兆元，而2023年為3.8兆元。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，2022年大陸地方政府債務達到92兆元，相當於大陸GDP比重的76％，高於2019年時的62.2％。
大陸歷來將預算赤字率保持在3％或以下，但近年受新冠疫情衝擊，官方不得不擴大赤字率以提振經濟復甦。分析師普遍認為，官方應為2024年預算赤字保留彈性空間，以防經濟表現欠佳。
新浪財經報導，人行調查統計司原司長盛松成本月初曾表示，若2024年大陸經濟要達到約5％的增長，預估赤字規模將與2023年持平、達4.88兆元，也就是2024年赤字率將達3.6％左右。
中國證券業協會15日召開第四季證券基金行業首席經濟學家例會上，與會專家建議，2024年中央財政可適度提高赤字率水準，促進提振內需和市場信心。
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