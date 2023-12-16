規劃大陸2024年經濟工作重點的中共中央經濟工作會議近日剛落幕，大陸統計局15日公布的11月經濟數據即顯示，儘管有「雙11」網購節加持，但當月消費、投資增速均遜預期，唯有規模以上工業表現較佳。分析人士指出，數據反映大陸經濟仍呈現弱修復狀態，仍需大陸政府推出後續政策加碼提振。
綜合陸媒15日報導，大陸統計局最新數據顯示，2023年11月，大陸社會消費品零售總額年增10.1％，數值創5月以來新高，反映消費面正修復中，但11月增幅低於市場預期的12.5％。2023年前11個月，大陸社會消費品零售總額年增7.2％，低於預期的7.4％。
另外，規模以上工業增加值增長6.6％，增速較10月加快2.2個百分點，為年內最高，且優於預期的5.7％，帶動2023年前11個月規模以上工業增加值年增4.3％，略優於市場預期的4.2％。
大陸投資指標下半年來持續下滑，前11個月固定資產投資（不含農戶）年增2.9％，與十個月持平，為年內最低，且遜於外界預期的3％。不過單看製造業，前11個月投資增長6.3％，增速較前十個月提升0.1個百分點。
大陸統計局官員指出，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但當前外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。
官員強調，隨著官方擴大內需政策的逐步落實見效，消費將逐步從疫後恢復轉向持續擴大，當前經濟運行中存在的有效需求不足問題有望得到逐步緩解，價格低位運行狀況也會得到改善，不會出現通貨緊縮。
華創證券投資顧問部總經理屈慶表示，11月經濟數據看起來有所恢復，但也不及預期中好，剔除了價格因素影響，物價水平對大陸經濟的影響還是比較大的。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，從結構看，有效需求不足的問題相對突出，預計在後續宏觀政策適度加力下，將促進消費和內需穩步恢復，推動經濟持續回升。
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