由於全球暢銷電動車之一的雪佛蘭Bolt將停產，通用汽車（GM）計劃明年初進行大規模裁員，估計約影響1,300名工人；另外，通用旗下位在舊金山的無人計程車公司Cruise也宣布開除900人，占該公司24％，並早在前一天解雇9名高階主管。

外媒報導，通用計劃解雇位在密西根兩個工廠共約1,300名工人，為最大規模裁員，包括Orion組裝廠的945名工人。據悉，此批工人原負責熱銷的雪佛蘭Bolt車型，然而該車款將在18日當周正式停產。

通用將在明年初執行解雇計畫，屆時重組Orion廠區以生產電動卡車，該廠預計將於2025年底恢復上線。

另外被解僱的369名工人則是來自Lansing Grand River組裝沖壓廠，該廠停產雪佛蘭科邁羅（Chevrolet Camaro），並將繼續生產凱迪拉克。

同一時間，通用汽車旗下自駕車事業Cruise對外證實，公司內部宣布將裁員900名員工，占員工總數的24％。今年10月時Cruise開發的自駕計程車曾傳重大事故，以致遭加州政府取消上路許可，Cruise遭加州監管機關指控掩蓋該事故的嚴重性，恐遭重罰約150萬美元。

事故發生前，Cruise原本計畫將400輛無人計程車擴展到舊金山以外的地區，計畫在2025年前創造10億美元的收入，加州機動車輛管理局一紙禁令無疑為Cruise帶來一大重擊。該公司執行長已於11月先行辭職，隨後傳出900名員工將遭到開除，據外媒報導，Cruise在這次大裁員前就已經開除9名關鍵主管，並於前月解聘一批承包商。

「這次裁員將會大幅影響非工程人員，」Cruise發言人表示，「我們決定對我們的商業化計畫更加深思熟慮，並將安全性訂為最高指標。」