美國聯準會（Fed）最新決策大唱鴿調，暗示升息循環落幕，明年可能降息三次，銀行類股聞訊狂飆，表現遠超大盤，類股指數並創下3月初美國爆發地區銀行危機以來最高水準。
標普500銀行指數14日收盤暴漲4.15％，連兩個交易日上漲，升抵3月6日來最高紀錄。追蹤美國24家大型銀行的KBW那斯達克銀行指數收高逾5％，KBW那斯達克地區銀行股指數攀升4.15％。
摩根士丹利股價14日收盤狂飆6.3％，美國銀行（BoA）躥揚5.9％，富國銀行勁升5.8％，高盛大漲5.7％，摩根大通與花旗皆收高1.8％。
地區銀行漲勢尤其凌厲，Zions Bancorp一度暴漲10％，終場收高9.2％，Regions Financial躥升8.3％，Citizens Financial勁揚6.6％。
聯準會14日維持利率不變，主席鮑爾表示，通膨下降的速度快於預期，貨幣緊縮循環可能已經結束，可望開啟降息討論大門。
CFRA Research首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）表示，鮑爾的言論消除市場憂慮，美股可望進一步上揚。
富國銀行和美國銀行全球研究（BofA Global Research）分析師在聯準會官員釋出鴿派訊息後，上修銀行類股目標價。
Cherry Lane Investments合夥人默克勒（Rick Meckler）指出，強勁的經濟是銀行獲利的關鍵，降息對經濟的提振將能刺激銀行類股持續走高。
高利率對銀行業而言是兩面刃，高利率雖能提振銀行獲利，但也會削弱貸款需求，迫使銀行調高存款利率，持有的債券價格暴跌，造成數十億美元帳面損失。
今年春季矽谷銀行（SVB）等地區銀行宣告倒閉，即是因為承受高利率壓力，和客戶追求更高穩定的報酬，轉移存款所致。
銀行類股指數近幾個月雖然反彈，但仍低於地區銀行危機前的水準。美銀全球研究普納瓦拉（Ebrahim Poonawala）分析師指出，投資人近幾個月重新檢視銀行部位，聯準會潛在降息訊息可能推動害怕錯過情緒。
今年截至10月底止，美銀和高盛股價跌幅達兩位數，如今轉為正報酬，今年截至14日收盤，股價分別累漲2.5％和11.7％。
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