業界近期已廣泛討論蘋果2024年時，將iPad Pro產線改用先進OLED面板的傳聞，日經新聞（Nikkei Asia）15日報導，除更多產品轉為採用OLED，蘋果還在評估折疊式iPad的可能。此舉將進一步撼動正從傳統LCD轉型、規模1,500億美元的面板產業。
隨著蘋果更多產品採納OLED，對於韓廠三星顯示器、樂金顯示器以及陸廠京東方來說是一大勝利，因這些業者大舉押注成本昂貴的OLED技術。反之，對於台廠友達、群創以及日廠JDI、夏普來說恐是一大打擊。
匿名消息人士透露，蘋果打算明年在高階iPad內建OLED技術。首款採用OLED面板的MacBook仍在研發當中，最快要到2025年下半才會上市。
據悉，在轉換至OLED的同時，蘋果也開始在研究打造折疊iPad的可能性，但目前沒有明確時間表。
OLED面板早已應用於iPhone等高階智慧型手機。至於在平板電腦領域，蘋果並非首家採用OLED的廠商。例如華為就是OLED應用趨勢的主要推手，協助中國面板供應鏈的實力增強。三星則一直積極推動旗下產品由傳統LCD轉而採用OLED，該公司在OLED技術領域稱霸，並且具備龐大產能。
蘋果在2020年將高階iPhone改用OLED面板，當時就曾震撼全球面板業，有鑑於這家科技巨擘是全球最大平板電腦廠商，一旦iPad也改用OLED，勢必再造成顛覆性的影響。
根據市調機構IDC資料，蘋果去年出貨6,040萬台iPad，全球市占達37.4％，三星出貨3,030萬台，市占18.6％。
一位OLED與LCD面板供應商高層指出，「眼見OLED愈來愈多應用於中小尺寸產品，LCD面板廠商也愈來愈辛苦。華為、聯想…等都很積極讓自家平板使用OLED技術。如今蘋果明年也將如此，可想而知LCD廠商未來的日子更艱難。」
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