歐美12月採購經理人指數（PMI）初值15日出爐。歐元區綜合PMI意外惡化，連續七個月萎縮，預告歐元區經濟步入衰退幾成定局，對歐洲央行加速降息的預期升高。
美國12月綜合PMI初值報51，優於市場預期的50.5，製造業與服務業PMI分報48.2與51.3。
歐元區第三季GDP萎縮0.1％，可作為檢視經濟體質指標的12月PMI顯示，第四季歐洲商業活動月月低迷。歐元區Q4經濟若繼Q3後又見負成長，連續二季萎縮符合技術性衰退定義。
標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）15日公布，歐元區12月綜合PMI初值，由11月的47.6跌至47.0，遜於《路透》調查預估的48.0，連續七個月在景氣榮枯線50之下。
歐元區12月製造業PMI與服務業PMI也令人失望。製造業PMI與11月持平停在44.2，不及《路透》調查預測的44.6，連續18個月跌破擴張門檻；服務業PMI自11月的48.7滑落到48.1，劣於《路透》調查預期的49.0。
調研機構凱投宏觀經濟學家肯寧翰（Andrew Kenningham）指出，「歐元區12月綜合PMI回落，更加證明經濟處於衰退。」
德國商業銀行資深經濟學家威爾 （Christoph Weil）表示，最新出爐的歐元區PMI數據，進一步佐證該區經濟在第四季又將萎縮，升高市場對歐洲央行（ECB）降息在即的臆測。
14日ECB發布政策聲明，仍不鬆口談降息，甚至暗示將暫時維持目前創歷史紀錄的高利率。根據《路透》近期調查，ECB可能要到明年第二季才著手降息。
相較歐元區經濟難逃衰退，英國卻可望躲過衰退噩夢。標普全球／CIPS15日公布英國12月綜合PMI初值，從11月終值50.7升至51.7優於預期，攀抵六個月新高。
服務業PMI尤其亮眼，自11月的50.9升抵52.7高過預期，也是來到半年高點。但製造業PMI從11月的47.2跌到46.4不如預期，連續17個月萎縮。
標普全球市場情報首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）說，英國經濟在年底重拾部分擴張動能，第四季GDP頂多是成長停滯，應可繼續躲過衰退。
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