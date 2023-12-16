【時報-台北電】紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周五稱現在談論降息為時過早，澆熄了一些樂觀情緒，周五標普500指數震盪收平，但在聯準會周三意外轉向「鴿派」後，周線連續第7周收紅，創下2017年以來的最長紀錄。道瓊指數連續第3日改寫收盤歷史新高，並再創盤中新高。

本周道瓊指數收漲2.9%，標普500指數漲2.5%，那斯達克指數漲2.8%。費城半導體指數本周大漲9.1%，創下5月以來最大單周漲幅。

標普500指數11大類股僅科技股（漲0.7%）、非必需消費品類股（漲0.48%）和通訊服務類股（漲0.15%）收高。對利率敏感的公用事業股下挫1.73%、房地產股跌1.24%，跌幅最大，回吐了本周部分漲幅。

聯準會「三把手」、紐約聯準銀行總裁威廉斯周五受訪時表示，我們現在不是真的在討論降息，如有需要，聯準會不排除再次升息。我們非常關注眼前的問題，如同鮑爾主席所言，貨幣政策是否已經達到足夠具限制性的水準以確保通膨回落到2%目標？這才是我們現在面對的問題。

受此談話影響，美國10年期指標公債殖利率一度上揚5.01個基點，報3.9709%。對利率更敏感的2年期債息一度反彈9.45個基點，報4.4827%。

本周美國10年期債息收跌31.7個基點，至3.913%，創下去年11月以來最大單周跌幅。

周五也是股市指數期貨與選擇權以及股票選擇權三種證券到期結算的日子，亦即所謂的「三巫日」（triple witching day）。美國交易所成交量激增至197.6億股，過去20日全日均量為118億股

★四大指數

美股道瓊上漲56.81點或0.15%，收37,305.16點。

NASDAQ上漲52.36點或0.35%，收14,813.92點。

S&P500下跌0.36點或0.01%，收4,719.19點。

費城半導體上漲19.53點或0.48%，收4,117.00點。

★11大類股

科技類股(SPLRCT)漲0.70% 非必需消費類股(SPLRCD)漲0.48%

通訊服務類股(SPLRCL)漲0.15% 必需消費類股(SPLRCS)漲0.00%

工業類股(SPLRCI)跌0.20% 原物料類股(SPLRCM)跌0.20%

金融類股(SPSY)跌0.40% 能源類股(SPNY)跌0.51%

醫療類股(SPXHC)跌0.85% 房地產類股(SPLRCREC)跌1.24%

公用事業類股(SPLRCU)跌1.73%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲1.31%，收370.73美元。

蘋果(AAPL)下跌0.27%，收197.57美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.73%，收149.97美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.50%，收132.60美元。

輝達(NVDA)上漲1.12%，收488.90美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲0.53%，收334.92美元。

蘋果(AAPL)下跌0.27%，收197.57美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.73%，收149.97美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.50%，收132.60美元。

網飛(NFLX)上漲0.47%，收472.06美元。

3.其它焦點股

甲骨文(ORCL)上漲3.00%，收103.32美元。

英特爾(INTC)上漲2.17%，收46.16美元。

亞馬遜(AMZN)上漲1.73%，收149.97美元。

微軟(MSFT)上漲1.31%，收370.73美元。

高通(QCOM)上漲1.15%，收143.13美元。

輝達(NVDA)上漲1.12%，收488.90美元。

特斯拉(TSLA)上漲0.98%，收253.50美元。

思科(CSCO)上漲0.87%，收49.87美元。

超微(AMD)上漲0.83%，收139.15美元。

Meta(Meta)上漲0.53%，收334.92美元。

Alphabet(GOOGL)上漲0.50%，收132.60美元。

應用材料(AMAT)上漲0.13%，收161.95美元。

恩智浦(NXPI)上漲0.11%，收232.93美元。

德州儀器(TXN)下跌0.08%，收168.64美元。

蘋果(AAPL)下跌0.27%，收197.57美元。

IBM(IBM)下跌0.42%，收162.23美元。

美光(MU)下跌0.95%，收81.41美元。

★台股 ADR

台積電下跌0.91美元或0.88%，收102.54美元，換算台股價格為641.24元。

聯電下跌0.04美元或0.49%，收8.10美元，換算台股價格為50.65元。

日月光下跌0.04美元或0.44%，收9.06美元，換算台股價格為141.64元。

中華電信下跌0.37美元或0.98%，收37.51美元，換算台股價格為117.29元。（編輯：柯婉琇）