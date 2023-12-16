以色列軍方表示，其部隊「錯誤地」將3名人質當成威脅後，今天開槍將他們打死。

法新社報導，以色列軍方聲明指出，「在西傑亞區（Shejaiya）的戰鬥中，以色列國防軍（IDF）誤將3名以色列人質當成威脅，並開槍打死他們。」

以色列軍方表示，「對這起悲慘事件深感悔恨。」

以色列軍方指出，其中2名人質為海姆（Yotam Haim）和埃爾-塔拉卡（Samer El-Talalqa）；至於第3名人質，在其家屬要求下，軍方不透露姓名。

根據以色列官方數據，哈瑪斯（Hamas）武裝分子在10月7日跨界攻擊中，俘虜約250名人質及殺害1139人。

以色列展開報復猛烈攻擊加薩（Gaza），造成逾1萬8700人死亡。

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