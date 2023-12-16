以色列軍方表示，其部隊「錯誤地」將3名人質當成威脅後，今天開槍將他們打死。
法新社報導，以色列軍方聲明指出，「在西傑亞區（Shejaiya）的戰鬥中，以色列國防軍（IDF）誤將3名以色列人質當成威脅，並開槍打死他們。」
以色列軍方表示，「對這起悲慘事件深感悔恨。」
以色列軍方指出，其中2名人質為海姆（Yotam Haim）和埃爾-塔拉卡（Samer El-Talalqa）；至於第3名人質，在其家屬要求下，軍方不透露姓名。
根據以色列官方數據，哈瑪斯（Hamas）武裝分子在10月7日跨界攻擊中，俘虜約250名人質及殺害1139人。
以色列展開報復猛烈攻擊加薩（Gaza），造成逾1萬8700人死亡。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：