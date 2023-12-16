這是「巴黎協定」簽訂至今8年來的首場檢討大會：COP28。
COP28正式的名稱是「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第28屆締約方大會」。1992年開始，聯合國會員國以及4個非會員國每年定期聚集召開會議，討論氣候問題的現況，並研議跨國的行動方向，重要氣候條約《京都議定書》、《巴黎協定》等，就是歷年會議的產物。
今年，這場全世界最重要的年度氣候會議在杜拜舉辦。一場石油大國舉辦的氣候峰會，聽起來頗為諷刺。然而另一方面，如同城市裡廣告看板所傳遞的訊息：「地球是我們最重要的投資。」當手握的資本能夠憑空造出一座金融王國，如今，這個國家也可能成為永續、減碳的重要推手。
金融的力量，確實貫穿今年的COP28。
從與會人士談起。今年不只各國政府的談判代表，金融界大咖更是大規模聚集到杜拜現場：除了最受矚目的資產管理龍頭貝萊德總裁芬克（Larry Fink）之外，巴克萊銀行、渣打銀行、美國銀行、德意志銀行⋯⋯全球各大銀行執行長，紛紛出席今年的氣候峰會。
《彭博》報導評點COP28指出：「金融業從來沒有如此大規模地參加聯合國締約會議。」《金融時報》也表示：「主辦國邀請的眾多參與者中，銀行家是最具代表性的職業之一。」
而走進COP28會場，的確能嗅到濃濃「錢味」。「今年的會場已經徹底『商展』化了，」連續參加COP會議第16年的政治大學外交學系教授李河清觀察指出，今年的場地形式與基調，跟過去的峰會大相逕庭：「整個會議更像一場investment（投資）COP。」
從場外文宣到場內氣氛，這場在杜拜召開的COP28，不斷釋放「氣候變遷是一門好生意」的訊息。而且這不只是一時熱鬧，事實上，在今年大會核心的談判桌上，「金融」被視為是拯救氣候變遷問題的重要答案。
談起今年「金融」備受重視的原因，在COP28開幕的前2天，各國代表密集召開3場會議討論，當中一場會議就聚焦於「落實方法」。12月4日，官方發布一份非正式文件，提出7項初步討論的落實方法，當中有5項與「金融」相關。
國際氣候發展智庫執行長趙恭岳說明：「在處理氣候議題的時候，有4個重要的支柱：減碳、環境調適、新技術，以及金融。金融，是推動前面3個支柱發生的要素。」
簡單來說，企業要降低碳排、投入氣候調適、開發低碳技術，都需要更多資金，金融業就扮演很重要的角色，引導市場力量去投入。
「高碳排是原罪，但不是罪。」國泰金控投資長程淑芬分享國泰與客戶議合的過程：「國泰都會很誠懇地跟客戶溝通，對方知道我們不是來踢館的，也都會很認真參與。他們會比我們更重視自己的未來。」
在減碳的時程壓力下，供應鏈的永續作為也會被玉山列入授信的參考依據，玉山金控董事長黃男州坦言：「在投資的條件裡，我們會慢慢加入ESG元素。要是真的做不好…，我們可能就會不投資了。」
隨著金融業對於永續揭露有越來越明確細緻的要求，這股資本的力量有望讓世界往減碳的方向加速前進。
這場錢味十足的COP集結金融力量，為世界的淨零轉型提供一線生機。就如同英國國王查爾斯三世說：「我們要確保資金流往對永續最重要的發展，而不是讓世界變得更危險的地方。」他的這句話，像是為這場最有「錢味」的氣候峰會寫下批註。
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