全球股市歷經2022年的低潮，今年大放異彩，台股大盤在15日收盤創下去年4月以來的新高，美股標普500指數與那斯達克指數也分別大漲超過2成與近5成，讓市場更加好奇明年表現能否延續漲勢？華爾街14家機構預測明年股市前景，其中9家看漲、3家持中性看法，僅有2家看跌。
經濟數據保持彈性、通膨逐漸溫和，以及不再往上狂飆的利率，都讓投資者有信心重返股市，現在大家面臨最大的問題在於，強勁的市場反彈是否持續至2024年，還是經濟放緩與隨之而來的崩盤已經近在眼前。
■利空壓力大
Business insider報導，14家華爾街機構中，僅有BCA Research與摩根大通看跌，BCA預測標普500指數的目標價為3300點，等於從目前水位下跌近3成，「我們仍然站在通貨緊縮陣營，預計通膨放緩的速度不快，以至於聯準會和歐洲央行無法及時降息，防止失業率大幅上升。同時，我們也認為聯準會不太可能在明年夏天之前降息。」
摩根大通預測標普500指數回落至4200點，對股票高估值、高利率、消費者信心疲軟、地緣政治風險上升以及潛在的經濟衰退等原因，對明年股市上漲缺乏信心，「股市估值很高，且宏觀經濟更具挑戰性，許多投資者的部位和情緒已發生反轉。」
另有三家持中性看法，分別是摩根士丹利、Stifel及高盛，三家機構預測標普500指數的目標價與現在的水準接近，落在4500至4700點之間，高盛認為，只要能夠避免經濟衰退，明年企業的獲利也能保持穩健，為股價提供支撐。
摩根士丹利則提到，「宏觀經濟環境充滿挑戰，考驗企業的獲利能力，領先者能否彌補落後者的表現，還是落後的企業能迎頭趕上，這樣的狀況會持續到2024年初，之後才有可能實現更穩定的復甦。」
■看漲理由曝光
至於其他9間看漲美股的機構分別是NDR、美國銀行、RBC、Federated Hermes、德意志銀行、BMO、Fundstrat、Oppenheimer及Yardeni Research等機構，其中Yardeni Research預測標普500指數會漲到5400點，比目前的4700點還多700點左右。
9家看漲的機構中有7家看好標普500指數會漲破5千點大關，1家看好漲至4900點，1家認為會漲到5400點。Yardeni Research創辦人Ed Yardeni認為，隨著經濟保持彈性、通膨放緩以及生產加速，標普500指數有可能上漲17%，人工智慧會讓企業更有效率，獲得更多利潤。
看漲的機構多半認為，雖然聯準會降息的時間點未定，但可以確定的是，不會再升息了，走勢將維持牛市格局，且美國將在明年11月進行總統大選，多頭市場視乎已經準備發動。
美國銀行研究團隊表示，「我們看漲不是因為聯準會會降息，而是因為企業已經適應了更高的利率和通貨膨脹，渡過了最大的不確定性，市場已經吸收重大的地緣政治衝擊，或許好消息是我們正在談論壞消息。」
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