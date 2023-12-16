車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）全球銷售執行副總裁Ron Martino表示，在全球汽車市場中，電動車成長性最強，對於車用半導體市場來說將有優異表現。目前每輛車採用半導體元件價值約906美元（約台幣2.8萬元），預估到2029年，將提升至1405美元（約台幣4.4萬元），年成長8%左右。

綜合外媒報導，Ron Martino引用研究機構數據指出，隨著汽車電動化、連網化、智慧化和自動駕駛的發展，預計到2030年，車用半導體市場的年複合成長率將達到13%。儘管世界半導體貿易統計協會（WSTS）估計，2023年全球半導體市場將衰退9%，但在車用與工業應用市場仍維持成長趨勢。

據研調機構先前預估，一輛電動車的晶片可能高達1500顆以上，甚至有媒體推測，高端電動車型的晶片用量上看3000顆。顯見車用半導體商機相當驚人。

目前每輛車採用半導體元件價值約906美元（約台幣2.8萬元），預估到2029年，將提升至1405美元（約台幣4.4萬元），年成長8%左右。其中，先進駕駛輔助系統（ADAS）價值年成長率更是達到12%。

報導指出，即使當前全球電動車市場成長預期趨緩，但因為每輛車採用半導體元件價值提升，可以抵銷電動車銷量平緩走勢，這也是恩智浦持續看好車用半導體的主因。

從恩智浦第三季業績來看，營收為34.3億美元，占比最大的車用電子較去年同期成長5%，營收為18.91億美元，同時也是恩智浦過去幾季表現最強勁的業務。

Martino表示，恩智浦今年在車用電子繳出亮麗成績單，其次是工業IoT、移動通訊和網通基礎建設。展望2024年，恩智浦在車用半導體元件和工業IoT持續看好、貢獻營收。