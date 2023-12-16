冬天是運動的最佳時機！許多國外研究指出，身體在冬季需要燃燒更多熱量來抵禦低溫，此時的基礎代謝率較其他季節來得高，運動起來更能達成甩肉目標。英國醫師兼飲食專家莫斯里（Michael Mosley）則提出冬天運動的其他好處，包括體溫容易維持穩定、心臟負荷較低，但低於攝氏11度就不太適合。
新聞網站News9Live報導，對多數人來說，天氣一冷就不想離開溫暖的室內，但此時反而是鍛鍊的最佳機會。英國醫師莫斯里指出，身體在低溫環境下排出的熱量少，多數血液留在身體內而非流向皮膚，意味著心臟不用像夏天那樣賣力工作維持循環，承受的壓力小，更適合進行高強度的運動。
低溫也有助於獲得更好的運動表現。莫斯里引用一份針對跑者、自行車手等高強度運動者所做的研究，指出最適合職業跑者的溫度為攝氏10至11度，馬拉松跑者則是攝氏4至8度。另一份研究則統計了1千場跑步賽事，歸納出最適合的比賽溫度為攝氏7.5至15度。
不過莫斯里也特別提醒，對一般不常運動的人來說，低於攝氏11度就最好別出門，否則會造成反效果。此外，寒冷、乾燥的空氣反而會對氣喘患者的呼吸系統帶來危害，患有心臟相關疾病的人也要格外注意保暖，避免低溫刺激血管收縮，可能增加心臟病及中風的機會。
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