台灣房價居高不下，政府今（2023）年加碼推出《平均地權條例》打房，但房市並無明顯大量下跌的情況。對此，一名公務員就哀嘆，自己僅能負擔最高650萬總價的房子，「新北人想在新北買房是不是做夢比較快？」不料網友卻給出驚人答案。

該名公務員在臉書公開社團「買房知識家 A你的Q」發文稱，「新北人想在新北買房是不是做夢比較快？月入45K的公務員，單身，存款140萬，學貸6000，房貸佔收入1/2到1/3試算，能負擔450到650萬的房子，新北哪裡有這個價格的房子？在新北買房自住是不是作夢？真羨慕大家有便宜的房子可以買，自己只能繼續幫房東繳房貸，永遠買不起。」

然而對於該公務員的怨言，卻有網友悍然回應，「說穿了只是買得起的地點你看不起而已，跟工作想找錢多事少離家近又抱怨找不到工作一樣，是什麼讓你有人人都應該買得起超跑的幻想？」

此外，亦有不少網友分享新北低總價建案，如紅樹林附近一個預售，總價不到500萬，及「買10坪大小的連3重都有650以下的了」、「套房你絕對是買得起，如果你是一個人，為什麼要買大房呢」、「金山、萬里有」、「淡水的老房子」、「新莊三重老公寓還是有的吧，只是你看不上而已。」

不過也有網友認同該公務員的說法，「想在六都成家立業的成本太高了，雙北更是難」、「目前連竹東都買不起」、「多少能力做多少選擇，通勤時間換取金錢也是一種方式」、「買房子是一種選擇，不是必然！」