台灣房價居高不下，政府今（2023）年加碼推出《平均地權條例》打房，但房市並無明顯大量下跌的情況。對此，一名公務員就哀嘆，自己僅能負擔最高650萬總價的房子，「新北人想在新北買房是不是做夢比較快？」不料網友卻給出驚人答案。
該名公務員在臉書公開社團「買房知識家 A你的Q」發文稱，「新北人想在新北買房是不是做夢比較快？月入45K的公務員，單身，存款140萬，學貸6000，房貸佔收入1/2到1/3試算，能負擔450到650萬的房子，新北哪裡有這個價格的房子？在新北買房自住是不是作夢？真羨慕大家有便宜的房子可以買，自己只能繼續幫房東繳房貸，永遠買不起。」
然而對於該公務員的怨言，卻有網友悍然回應，「說穿了只是買得起的地點你看不起而已，跟工作想找錢多事少離家近又抱怨找不到工作一樣，是什麼讓你有人人都應該買得起超跑的幻想？」
此外，亦有不少網友分享新北低總價建案，如紅樹林附近一個預售，總價不到500萬，及「買10坪大小的連3重都有650以下的了」、「套房你絕對是買得起，如果你是一個人，為什麼要買大房呢」、「金山、萬里有」、「淡水的老房子」、「新莊三重老公寓還是有的吧，只是你看不上而已。」
不過也有網友認同該公務員的說法，「想在六都成家立業的成本太高了，雙北更是難」、「目前連竹東都買不起」、「多少能力做多少選擇，通勤時間換取金錢也是一種方式」、「買房子是一種選擇，不是必然！」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：