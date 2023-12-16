以打造淡水紅樹林水岸第一排景觀豪宅聞名的大隱開發董事長張裕能最近跨足台北大巨蛋、信義計畫區兩大疊合生活圈，推出具地段優勢的「大隱青后」。
此案基地原本是板橋林家花園大總管許家、新象藝術創辦人許博允家族，以及台北市議會前議長陳錦祥家族所有，大隱開發憑藉品牌實力，整合兩大旺族的土地，才有「大隱青后」的誕生。
之前大隱的布局腳步在天母、淡水紅樹林，這次回到信義計畫區與松菸大巨蛋推案，即看好這裡的發展前景。張裕能表示，信義計畫下一波高峰就在「大隱青后」的步行生活圈內；此案鄰近大巨蛋地標級體育場館，還有比忠孝SOGO大4倍的SOGO CITY、5星洲際酒店，與國父紀念館、松菸文創園區三者聯結，形成規模超過以往的24H經濟動能不斷電未來商圈； 近日於富邦總部嶄新登場的富邦美術館，以及引進柏悅（PARK HYATT）與安達仕（ANdAZ），全球第3座擁有雙高端飯店品牌的新地標-台北天空塔，展現一連串文化藝術、頂級奢旅、國際大師建築的創新指標。
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