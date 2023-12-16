淡海新巿鎮周邊重大建設利多持續釋出，預計2025年底通車的淡江大橋，未來還有淡北快速道路、輕軌藍海線二期，近年持續吸引自住與置產民眾搶進，以及想享受悠閒生活的退休族青睞。根據實價登錄，近3年區內平均房價上漲20％。

依住展資料顯示，近來淡海新巿鎮的指標大案計有總銷200億元的「名軒海樂地」、總銷70億元的「鉅陞ONE」、總銷50億元的「麗寶.微風別墅」以及總銷50億元的「鴻灃COMO」。名軒開發董事長吳泓瑩表示，看好淡江大橋完工後的補漲優勢，現在是最好的買點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，目前巿場以先建後售、低單價建案，銷況較佳，除總價相對低，頭期款金額較小，建案已成屋，適用新青安方案，更貼合首購族需求，使得往年冬天會受天氣影響而冷清的淡水市況，在今年冬季，呈現淡季不淡的穩定局面。

通勤方便 雙北買客青睞

總銷約200億的「名軒海樂地」為區域指標案因有20項的全齡化公設，中庭有藝術水花園，且具一定規模，加上有品牌效應加持適合首購、年輕夫妻、退休族，並由於案子近期陸續交屋，已是成屋，也有不少父母買給就讀附近大學的子女，可就近上課，節省通勤時間。有地緣性關係的買家近六成，另有四成來自士林、北投、板橋、三重、五股、中永和，快速道路可連通的其他行政區。

引入飯店公設 打造度假宅

「名軒海樂地」最引人入勝的20項飯店級公設，是許多已購客最讚許的休閒規畫，淡海室內唯一溫水游泳池、60多國情境高爾夫揮捍室、lounge bar、男女健身房和三溫暖、電子遊戲室、棋藝室等，媲美頂級休閒健身俱樂部，無論晴雨隨時下樓運動養生，打造出北台灣全齡渡假的指標飯店宅。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，近三年淡海新市鎮各區房價確實都呈現穩定上揚，不僅整體大樓華廈房價3年上漲20％，區內區塊的房價也都有7.2％至26.2％的房價上漲幅度。