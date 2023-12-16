地緣政治紛擾，亞洲富豪愛來台灣理財。國泰金旗下國泰世華私人銀行15日歡慶成立滿10年，雖然有100萬美元的進入門檻，但疫情帶來的不確定性及地緣政治等紛擾，愈來愈多客戶接受歐美已漸趨成熟的「家族辦公室」，讓總資產管理規模呈雙位數成長。其中，新加坡資產規模年增166％，最為亮眼。
10年前國泰是首家成立私人銀行的國銀，平均每年成長15％，高於國銀存款5％至7％增速，去年有18％成長率，今年可望以近20％來創新紀錄；國泰世華銀行總經理李偉正表示，由於高資產客戶有多元、複雜的需求，看好明（2024）年仍維持今年的雙位數高成長。
「家族辦公室」將是國泰世華私人銀行下個10年成長新動能；李偉正表示，國泰私銀業務除了台灣以外，也擴展到香港、新加坡，兩者近一年成長各分別為42％及166％，都高於台灣的18％。
對於新加坡資產在國泰三地私人銀行業績中成長最鉅，李偉正解釋，因新加坡2021年才成立，與比較基期低也有關係。
對於新加坡資產規模成長最亮眼，國泰世華私人銀行執行長傅伯昇觀察，疫情後，高資產客戶不僅感受到諸多不確定因素，考量地緣政治紛擾，亞洲成長速度非常快，尤其是新加坡，期望做好更多資產保全、培養第二代接班工作等。
傅伯昇強調，亞洲富豪偏好家族辦公室，投資偏好喜歡直接投資公開市場創造超額報酬，為掌握高資產客群需求提升，進一步連結家族辦公室服務資源，今年成立「專責投組團隊」，提供全方位諮詢與管理。
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