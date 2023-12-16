疫後為了搶外國商務客來台，經濟部2024年將推出在台辦理新展3.0版，每展補助上限從原本最高200萬，拉到300萬，一舉調高5成；並首度開放可搭配「買主優惠專案」使用，再多百萬。等於辦一個新展，最多可拿到400萬政府補助，優於過往。

3.0版加碼後，經濟部預期最多補助6個新展下，能促成參展商達650家，使用1500個攤位，藉此吸引更多外國商務客來辦展參展，活絡地方經濟，提高展場周邊消費與會展業效益。

疫情期間實體展無法開辦，僅剩線上展，會展業與觀光消費進入冷凍庫。

今年不受新冠干擾後，會展業產值已復原8成，明年更要摩拳擦掌，經濟部乃推出「輔導業者在台辦理新展3.0版」，交由外貿協會執行。

貿協展覽業務處副處長楊秀英直指：「要辦200個攤位以上新展並不容易」。明年為展覽復甦年，因此希望加大力道擴大新展規模，除帶進更多買家，也培養新展品牌與國際知名度。

今年在台辦新展(辦理不超過5屆)補助，總經費為1080萬，每展160萬到200萬，加碼後明年提高到1600萬，每展補助上限拉到240萬與300萬，比2023年加碼5成。

於此同時，攤位數必須提高。楊秀英說，國內展覽主辦單位要申請300萬，總攤位數需在300攤以上，之前是240個，不到此數目只能拿240萬。

除了補助拉高，3.0版還首度開放可搭配另一個競爭力方案「買主優惠服務(洽邀外商人士來台觀展採購)」，此方案可補貼外商機票、住宿、交通費，上限100萬。楊秀英說，以前只能申請其中1個，明年起可搭配合用，每展最高就拿到400萬。

她表示，歷來新展補助已有成效，像是「台灣國際雷射應用展」、「智慧城市展」、「台北當代藝術博覽會」等，都是從一開始新展補助，到現在變成常態性舉辦專業展。