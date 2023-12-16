遠傳電信12月15日完成與亞太電信合併，展現驚人基站整併效率，原亞太用戶已可存取遠傳1800MHz的頻段。（遠傳提供／黃琮淵台北傳真）

兩大合併案走完最後一哩路，台灣電信市場迎來「三腳督」的全新局面。表面上看，三家提供業務差不多，不過用戶臉譜不太一樣，中華電老成、台灣大活潑、遠傳流行感強，未來會否因三腳督成形出現變化，值得觀察。

中華電是老牌子，在歷年品牌調查中，死忠客群最多、忠誠度也最高，早期以網內用戶數最多為賣點，穩坐電信龍頭地位，但隨著打電話的人少了，用戶基礎面臨鬆動，近年積極尋求新訴求，尤其「非中華電不用」的用戶年齡層普遍較高，也讓中華電承受轉型壓力。

台灣大最早以「陳經理」為號召，累積為數不少的商務客群，加上最早提出「月租費可抵通話費」的資費，吸引不少小資族投靠，之後雖一度轉型女性市場，推出「妳的大哥大」的品牌，但與遠傳強碰，並未占到便宜。

進入5G時代後，台灣大積極調整策略，其中又以新品牌「OP響樂生活」最成功，鎖定視聽、遊戲、上網及智慧家庭等領域，主打影音劇院套裝，搭配Disney+串流平台，吸引到不少熱衷電競的活潑好動客群，或是樂於享受居家生活的中產階級。

遠傳開台時以「電信的交響樂」為號召，曲高和寡、價格偏貴的形象鮮明，不過在合併和信電訊後，全面瞄準年輕新貴，不僅廣告找來俊男美女拍攝，進入5G時代後，又獨排眾議以「韓流」為friDay影音主力，將客群向下扎根。總經理井琪上任後再利用高價取得的頻寬拉高網速，扭轉「比較貴」的刻板印象。