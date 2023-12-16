新電信三雄用戶及市占概況

電信「三腳督」時代正式來臨！繼台灣大哥大1日完成合併台灣之星，遠傳也在15日完成與亞太電信整併作業，兩大合併案塵埃落定，台灣也首度進入三家業者用戶數伯仲之間的「新三雄時代」。尤其台灣大、遠傳更是磨刀霍霍，以先衝到千萬用戶為目標，再伺機彎道超車中華電，棄保大戰提前開打。

根據NCC統計，截至10月底止，中華電信用戶數達1112萬戶、市占率36.99％，台灣大與台灣之星的「台灣隊」則有971萬戶、市占率32.32％，甫完成整併作業的「新遠傳」則有922萬戶、市占率30.68％，這是台灣電信史上首次僅存三家業者，三腳督的局面。

遠傳在本周先啟動大規模4G基地台的維護作業，為合併預作準備，14日晚間則關閉亞太電信官網及App，15日凌晨一到迅速換版，雖然螢幕仍顯示「亞太電信」，不過原亞太用戶已可存取遠傳1800MHz的頻段，網路上也有「默默就做到第一天就有感」、「真的是惦惦吃三碗公半」、「感受到誠意滿滿」等正面評價。

遠傳總經理井琪表示，新遠傳用戶的平均頻寬為電信業第一，無論網速、覆蓋率均將大幅升級，明年1月第一階段基站整併後，原亞太用戶網路覆蓋率將能提升近一倍。若不想等基站整併，遠傳也在15日開放原亞太用戶移轉成遠傳資費和SIM卡，盡量做到無縫接軌。

由於等待合併的這兩年，台灣之星、亞太電信用戶皆有用戶流失問題，目前新遠傳與台灣大仍有約50萬的用戶差距，固本與挖角成為雙方下波攻防焦點，除要留住原台灣之星、亞太的低資費用戶，也著手利誘用戶轉檯。

據瞭解，由於國內電信市場飽和，要靠自然成長太辛苦，遠傳計畫從企業客戶切入，吸引對手用戶投靠，近期跟進台灣大作法，提供企業客戶免費分鐘數，不過考量成本僅單門號有此優惠。

喊出「5G台灣隊」的台灣大也主動迎戰，在商務長林東閔操刀下，現有子品牌「OP響樂生活」再分出「OP智慧家庭」新支線，直攻家庭用戶市場，這也是老大哥中華電的軟肋，目標是將台灣大用戶數向千萬推進，成為國內第二家用戶破千萬業者，蓄勢爭奪大位。