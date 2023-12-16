大陸商務部15日提前宣布對台貿易壁壘調查結束，認定台灣對大陸構成貿易壁壘。大陸涉台學者認為，兩岸貿易與ECFA等商業行為，應該彼此都是受益者。不該由大陸一方永遠做犧牲，即便基於市場規模差異讓台灣有過渡期，長期也應慢慢達到雙贏。但從商務部調查來看，台灣對大陸出口禁止的擴大化顯然不公平，台灣在兩岸貿易不平衡上必須給個交代。

上海東亞研究所副所長包承柯表示，大陸商務部現階段是提出問題，具體後續有什麼可能的反制行動，還需進一步研究擬定。單從時間點來看，研判不太可能在台灣明年1月大選前提出具體措施。

包承柯認為，長期之下，如果大陸出口台灣的禁令沒有獲得解決、開放的話，恐會導致後續祭出如增加關稅等反制行動出現，尤其民進黨立場並不會開放市場來解決大陸商務部提出的2509項遭限制貿易壁壘問題。

包承柯表示，經濟問題本應以利益價值來決定，如摻雜政治因素的話，會使兩岸之間的貿易壁壘顯得更沉重、不暢通，要解決問題需要兩岸相關機構做進一步協商，民進黨如果做不到，只會導致兩岸經貿關係日漸萎縮。

北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，雖然貿易壁壘調查的結果不等同於大陸另外研擬的ECFA終止與部分終止的結果，但指出台灣必須直面貿易壁壘存在的事實，近年對大陸出口禁止的擴大化更顯然不公平，必須在兩岸貿易不平衡這塊給出個交代。

至於為何對台貿易壁壘調查延長到明年1月12日，卻又提前在12月15日就宣布？李振廣認為，大陸商務部的提前宣布出乎意料，卻也顯示商務部自己的工作節奏，認為不需要跟台灣明年1月大選做特別密切的政治聯想。