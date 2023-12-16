大陸商務部15日認定台灣「構成貿易壁壘」，民進黨副總統候選人賴清德表示，此時刻意公布企圖影響選情，「這是公然介入台灣選舉」。國民黨則表示，民進黨政府不要用政治話語回答，應用貿易專業解決；民眾黨也喊話不要想當作選戰議題操弄，錯失保護人民財產的最佳時機。
賴清德昨晚赴桃園為二選區立委參選人黃世杰站台，被問及大陸此時認定台灣構成貿易壁壘，賴回應，台灣和大陸都是世界貿易組織（WTO）的會員國，若有任何貿易爭端，應尋求世界貿易組織的機制妥善解決，不應在選前1個月，大陸介入這場選舉已相當清楚。賴也提到若當選，只要能對等尊嚴，一定會基於兩岸人民福祉，來與大陸交流合作，維持印太和平。
民進黨發言人張志豪除延續賴清德抨擊中共此一動作涉介選口徑外，也表示民進黨政府對於貿易限制措施一向秉持開放態度，只要中國有誠意，隨時都可以協商，且兩岸都是WTO會員，也可循WTO機制處理。
國民黨主席朱立倫認為，民進黨政府要拿出真正的作為，大陸為台灣的貿易夥伴，不管是哪一方提出質疑，不要用政治的話語去回答，而是用貿易專業解決。
國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，民進黨無力解決兩岸及經貿問題，只能使用抹紅手段轉移焦點。
國民黨副總統候選人趙少康昨到台東與10多位釋迦農、青農座談，則喊話大陸，台灣小、大陸大，籲大陸對台灣農產品、商品作適度保護。
民眾黨總統候選人柯文哲競選總部發言人陳智菡也呼籲，民進黨政府應對未來大陸可能採取的行動提出對策，不要忽視台灣人民可能因此遭受的經濟損失，甚至只想當作選戰議題操弄。
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