大陸商務部15日宣布，認定台灣限制進口大陸產品的相關措施，已構成貿易壁壘。對此工商團體憂心忡忡，擔心釀成兩岸貿易傷害，紛紛喊話政府「善意溝通」、「重啟對話」。

大陸全國台企聯會長李政宏受訪則示警，如果民進黨政府沒有做出適當的反應，大陸有可能斷掉ECFA，或針對某些影響比較嚴重的部分加徵關稅。

工商協進會理事長吳東亮15日知道大陸的調查結果後，首先表達「遺憾」，他認為，大陸是最大貿易夥伴，也是最大貿易順差來源地，直言「兩岸有機會還是要好好溝通，溝通是貿易往來最好的手段。」並且相關的產業衝擊，應研擬配套措施。

商總理事長許舒博表示，要說短期之內對企業沒有影響「是騙人的！」近年我國農漁業積極開拓其他市場，效果仍相當有限，大陸市場還是具不可取代性，喊話政府不要只堅持一種方式進行溝通、協商，而是應以多元、備案、具彈性的方式，積極爭取與陸方溝通。

工總表示，從陸方公布的最終結論來看，主要是盤點兩岸加入WTO後，我方對陸的進口限制，同時未能履行ECFA逐漸減少或消除貿易關稅或非關稅壁壘承諾，然陸方未公布對應措施，顯然是保留對話空間。工總盼在陸方仍未祭出制裁時，建議政府以先加強學術、智庫、工商團體等多層面的交流，尋求兩岸共識。

大陸全國台企聯常務副會長、台商兩岸交流工作委員會主任委員林天良評估，大陸下步可能採取的措施有三。第一，進行雙邊磋商。但若不接受九二共識，大陸絕不會與之進行雙邊磋商。

第二，啟動多邊貿易爭端解決機制。大陸不太可能同意在「WTO架構下協商」；同時台灣在WTO告贏的機率不大，畢竟設置貿易壁壘的是台灣，而非大陸。第三，採取「對等反制」措施，包括全部或選擇性禁止部分台灣商品出口至大陸，或對部分或全部台灣商品輸入大陸加徵高額關稅。

李政宏向民進黨政府喊話，指不應該操縱意識形態，為了政治私利，犧牲廣大台灣民眾跟台商的權益。