中國大陸認定台構成「貿易壁壘」，專家認為雙方後續協商有相當阻礙，如果沒有達成共識，後果恐怕「不堪設想」，將可能有3層後果衝擊。其中中斷ECFA《海峽兩岸經濟合作架構協議》，除會影響石化、機械、紡織業等傳統產業出口，更嚴重的是，大陸如還加碼制裁比2000多項商品更多，以大陸是最大的出超地區，那傷害恐怕無法想像。
一位不具名產業專家認為，後續台灣與中國大陸對話協商如果沒有共識，後果恐怕不堪設想。但兩岸若要協商，大陸希望在「九二共識」的前提之下，惟這點台灣執政黨一定不願意採行；而我方提出希望在WTO（世界貿易組織）的平台上進行溝通，惟大陸認為這是內部的問題，也不願接受，因此兩岸要進行溝通、協商恐怕有相當的阻礙。
若兩岸無法取得共識，專家分析將可能有3種衝擊後果，首先，如果大陸願意持續惠台，按照往例，只對單一產品或者少部分同類型產品進行貿易限制，傷害相對可控。
其次，大陸如認定我方禁止進口2509項產品有貿易障礙，因此採取中斷ECFA，或者同樣禁止台灣2000多項商品的話，對台貿易傷害極鉅。
最令人擔心的是，如果大陸還加碼制裁，以今年台灣前11月對中國大陸出超728.54億美元，是最大的出超地區來說，那傷害恐怕無法想像。
中央大學台經中心執行長吳大任則指出，若真的終止ECFA，那將會是嚴重的措施，傳統產業首當其衝，包括石化、機械、紡織業等。政大金融系教授殷乃平解讀，大陸提前認定台構成「貿易壁壘」，意味大陸對台讓利時代結束，強硬的手段將會帶給往來兩岸經貿的生意人更多壓力。
殷乃平表示，由於我對大陸貿易出口占比仍超過3成，經濟上的痛也要到明年以後才能感受，呼籲台灣企業、經濟部都要有認知，兩岸應及早坐下來談，執政黨別再利用貿易壁壘打口水戰。
但吳大任認為，大陸應該不至於馬上終止ECFA，因為這影響層面太大了；不過，台灣應該避免最後走到這一步，即使是目前執政黨繼續執政，相信會妥善處理，因為兩岸一旦終止ECFA，台灣未來想要加入CPTPP都會受影響，無疑是雪上加霜。
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