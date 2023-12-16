大陸商務部今年4月12日啟動對台貿易壁壘調查，一度延長調查期限至明年1月12日，但在15日提前近1個月宣布調查已結束，並認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。隨後大陸國台辦也發出新聞稿，表示調查事實清晰，證據充分，結論客觀公正，支持相關主管部門對台的貿易壁壘調查與最終結論，以及後續依法採取的相應措施。
大陸商務部今年4月12日決定對台灣制定、實施禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查；10月9日宣布將調查期限延長3個月至2024年1月12日。
但大陸商務部15日提前公告，宣布調查結束，並據大陸《對外貿易壁壘調查規則》第31條規定，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，對產業進入台灣市場造成阻礙、對產品競爭力也形成損害。
據大陸商務部發布調查結論附件說明，台灣對大陸產品的禁止進口制度，截至今年11月涵蓋農產品、工業品共2509項產品，其中1423項是台灣加入WTO後所禁止，同時受影響企業缺乏參與機會和救濟管道。
大陸《對外貿易壁壘調查規則》第33條規定，如果認定構成貿易壁壘，商務部應視情況採取以下措施：一、進行雙邊磋商；二、啟動多邊爭端解決機制；三、採取其他適當的措施。大陸涉台人士認為，以當前兩岸關係，北京不會就此與民進黨政府展開磋商，啟動多邊爭端解決機制的可能性不高。北京會在明年1月13日台灣總統大選後，才決定採取何種相應措施。
對此行政院經貿談判辦公室表示，中國方面對我片面進行之貿易壁壘調查及宣布調查結果，已違反WTO（世貿組織）相關機制與規範，也完全不符合事實，我方絕不接受，也呼籲中方立即停止政治操作。若中方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決貿易的爭端。經濟部次長陳正祺表示，大陸會採取什麼措施，不去臆測，但政府會做最好的準備。過去大陸也有幾次無預警地對農產品、食品貿易限制，政府皆與業者深切溝通，準備好各種配套措施、政策工具協助業者提升品質、競爭力，以及拓銷市場。
陸委會15日則回應，陸方片面對我方進行貿易壁壘調查。農業部國際事務司副司長洪曉君表示，大陸僅公布成立貿易壁壘，但未公布執行措施，且先前銷售至大陸的農產品，已分散至其他市場，後續影響會持續觀察。
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