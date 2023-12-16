2024年農曆春節即將來臨，看好年菜、年禮外帶市場，台中日月千禧酒店由廚藝團隊端出招牌菜色。熱食年菜外帶除了推出14,800元6人份的祥龍獻瑞組合，另有御品海景佛跳牆、酒釀乾燒海虎蝦、紅酒慢燉牛頰肉、虎皮東坡燉肘蹄四道單品提供選擇，2024年1月28日前預訂並付清全額，享9折優惠。年菜禮獻伊比利臘腸蘿蔔糕、松露素蘿蔔糕、紅麴相思年糕、杭滬天香XO醬，無論單品還是禮盒，送禮自用兩相宜。
日月千禧總經理許瑄芷表示，現代人講求方便，輕鬆備妥團圓饗宴已經是時下新趨勢。日月千禧年菜外帶餐廳現場以及官網線上皆能選購，特別設計14,800元6人份的祥龍獻瑞年菜組合，含括御品海景佛跳牆、獅城叻沙海龍蝦、窖藏花雕神仙雞、福菜山椒龍虎斑、蒲燒鰻雙味珍珠糕、蟹黃百花參長年菜6道澎湃味美的佳餚。
單品推出6人份極品美饌，其中「紅酒慢燉牛頰肉、酒釀乾燒海虎蝦、虎皮東坡燉肘蹄、御品海景佛跳牆」每款1,280元～3,280元。即日起至2024年2月1日接受預訂，2024年2月9日除夕11：00～12：00、15：00～16：00可於1F旅覓酒吧取貨，恕不提供宅配服務。單品「伊比利臘腸蘿蔔糕」、「松露素蘿蔔糕」、「紅麴相思年糕」可搭配成祥龍舞耀禮盒送禮。各項優惠專案不可同時併用，台中日月千禧酒店官網：http：//www.millenniumtaichung.com.tw。
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