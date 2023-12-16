當代金箔畫家大師廖庭玉，以金箔為題材，畫出築夢棲地，傳遞出花草本身的鮮豔，呈現大地欣欣向榮草木的蓬勃發展，亮麗的風采，讓人心中喜悅自然而然流露出來，除了展現花草樹木的生命力，及引導人們散發出一股心、身、靈的內外皆歡喜。
當代畫家廖庭玉表示，此築夢棲地畫作以亮麗的用色為主，除了傳遞出花草本身的鮮豔，更透過繽紛的色彩表達花草樹木的蓬勃。而厚重飽滿的筆觸，如同這些花草樹木所展現的生命力一般具有力量。
廖庭玉指出，在媒材上選擇使用膠彩，由於礦物顏料是由礦石所製成，就像希望透過能保留的繪畫去記錄下花草的起落；而透過能保存千年的礦石去留下花草生命自然一瞬之美。
「在調和顏料時，自己指尖與礦物顏料的接觸產生的感動，也令我回味我每天照料花草樹木與他們相處產生的情感，而礦物顏料獨有的，礦石在光下的閃爍宛如植物的露水在太陽照耀下的光輝，這張畫作使用了金箔，透過這種貴重金屬的華貴感表達花草所展現的富饒與豐盛。」
廖庭玉希望有志金箔人士，一起來推廣金箔畫劃技術，讓亮麗的用色發展到每一個人的心中，增加亮麗的風采，心中喜悅油然生。
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