跳脫畫作、雕塑等傳統藝術框架，近幾年在藝術市場洶然崛起、且有銳不可擋趨勢的「藝術公仔」作品，已成為藏家熱烈追索收藏的新標的。
尤其，某些藏家心目中的夢幻級公仔，價格更是在短期內三級跳，引發藝術市場風潮及震撼。然而，這些火紅的藝術公仔作品，絕大多數是外國藝術家的作品，讓人不禁想問，難道，台灣無法創作出與國際級藝術家並駕齊驅、掀起風潮的藝術公仔作品嗎？難度不低，但可期待。例如，近期，由台灣藝術家創作、掀起收藏熱潮及話題的「領頭羊藝術公仔」，若以其火紅的程度繼續發光發熱，或許將有機會站上國際藝術舞台，成為藝術領域中的台灣之光。
由台灣藝術家原創、600％的「領頭羊藝術公仔」單一作品，為原作，獨一無二，除台灣藏家青睞之外，更受到海外藏家熱烈追捧，引發「搶貨」風潮。目前已有200多位VIP藏家預購排隊等候，希望擁有難得一見的領頭羊藝術公仔原作珍品。
除引發海內外藏家搶購熱潮的單一件原作作品之外，「領頭羊藝術公仔」更邀集亞洲百位藝術家分別創作，即將推出365款「小領頭羊plus+藝術公仔」，結合生動的設計和獨特的虛實結合手法，藝術品創作者的精湛技藝讓公仔成為藏家心中的夢幻逸品。365款除象徵365行，也代表365天，每件作品限量200套。消息一出，即引發藏家極大關注，紛紛打聽正式推出的日期及購入管道。
以增值幅度來說，一件「領頭羊藝術公仔」原作，目前有藏家願以原售價的3倍購入亦未可得，這樣的珍藏惜售熱潮，無疑將成為亞洲當代藝術市場談論的一大亮點，更或許，將有機會成為台灣藝術創作走向國際化的「領頭羊」。
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