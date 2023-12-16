北區因開發早，屬於相當成熟完整的生活商圈，人口密集度在台中各行政區名列前茅，加上明星學校、大型醫療院所、科博館、一中商圈等環境優勢，頗受區域自住客或換屋族的青睞。

不過，鍾鎮鴻提醒有意在北區購屋的民眾，由於北區發展成熟，很多社區大樓的屋齡超過2、30年，民眾購買中古屋，須留意屋齡若過高，屋況可能產生的滲漏水、壁癌等狀況；尤其是頂樓防水層的保養及社區是否有充分基金可以運作、電梯保養、汰換年限等問題，提醒民眾購屋前需多加評估。

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