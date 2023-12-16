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台中市北區擁有科博館、一中商圈、中友百貨等知名據點，由於商圈林立、生活機能完善，加上明星學校不少，近幾年吸引許多品牌建商爭相插旗推案，帶動北區房市價量齊揚；而北區內的中國醫藥大學與中國附醫商圈，更是醫護族群的大本營，已成為北區的主力購屋族群。

北區預售新案目前成交單價已站上6字頭，成屋最高也賣出5字頭，更顯得2、3字頭的中古屋CP值高，吸引首購族的關注。

永慶不動產台中中清捷運加盟店長鍾鎮鴻表示，北區今年以來指標預售案如「達麗冶翠」、「聚富朗朗」、「澄亦實築」、「磐鈺草間漫漫」、「亞昕丰山」等都有不俗的銷售成績。如「草間漫漫」實登已站上6字頭，而正對育德園道第一排的「達麗冶翠」、主打學區優勢的「聚富朗朗」與「澄亦實築」，也都傳出銷售佳績。

北區明年預計還有「長安大序」、「麗晨忠明路案」、「理仁北區案」等預售案接力進場。正因為預售新案開高價銷售，帶動北區成屋房價大漲！例如屋齡四年的「舜元睦森林」，今年7月11樓最新一筆實登，總面積80.9坪，以總價3,800萬元成交，扣除車位後，每坪單價55.3萬元，屋主獲利逾千萬元。

鍾鎮鴻表示，北區受惠於明星學校眾多，如賴厝國小、曉明女中、台中一中、台中二中、中科大、台體大等學校，以及藝文展演空間的中山堂、中正堂都位於北區，形成一個文教及文藝氣息濃厚的地區，也因為周邊教職人員、學生居住需求量體相當龐大，區內還擁有中友百貨、一中商圈、親親戲院等娛樂產業，也帶來大量的住屋需求。

鍾鎮鴻強調，北區整體評估優勢面面俱到，無論是生活圈的完整性、教育環境的多元性、交通的便利性、公園綠地環境等，因此中古屋或新成屋，同樣都受到自住客與長期置產客的青睞。雖然北區因為發展成熟，許多社區大樓屋齡已高，但受到近期新青安購屋優惠貸款助攻，北區熱鬧商圈只要有中古屋釋出，因為高CP值，銷售速度很快。

鍾鎮鴻舉例說，北區五年內的成屋，二房加一平車，總價帶大約1,500萬元，但反觀屋齡約30年左右的社區大樓，三房加一車位、總坪數約44坪，總價約1,000萬元，成交單價2字頭，很受年輕首購族的青睞，尤其是在新青安購屋貸款加持，加上長輩資助頭期款下，愈來愈多北區租屋族決定出手買房，晉升為首購族。