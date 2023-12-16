台灣碳權交易所22日將開賣國際碳權，環境部15日預告碳權交易重要子法，以指定交易平台進行減量額度買賣，訂出「先期專案」、「抵換專案」及「自願減量專案」三減量額度，分為定價交易、協議交易及拍賣三種交易方式，在交易或拍賣後，由環境部來移轉減量額度。
我國明年即將對事業排放量徵收碳費，進入排碳有價時代，環境部公告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案，包括六項要點，包含確保交易安全、適用的交易或拍賣標的、可採行的買賣方式、可參與的對象、交易或拍賣的單位、以及市場管控機制。
草案中明訂，應指定交易平台供事業進行減量額度的交易或拍賣，且未經環境部委託，不得提供平台從事減量額度仲介、代銷或買賣業務，以「集中管理」減量額度買賣市場，強化交易安全；以推動國內減量為優先，由於適用的是國內的「先期專案」、「抵換專案」及「自願減量專案」三種減量額度，不包括國外減量額度。
草案中指定，以「公噸二氧化碳當量」為單位，被交易或拍賣並移轉過的減量額度，不可以再拿出來重複交易或拍賣；必要時，環境部得指定交易及拍賣價格的上下限。減量額度買賣方式，包括定價交易、協議交易及拍賣等三種，經交易或拍賣後，由環境部移轉減量額度。
由於先期專案是溫室氣體減量及管理法施行前，給予事業及早減量的措施，使用用途在相關法規都會予以限縮。為維護實質減量成效，環境部強調，先期「專案減量」額度僅可用「協議交易」，未來不會進到台灣碳權交易所交易。
在參與對象部分，環境部指定賣方為已執行抵換專案、先期專案或自願減量專案並持有減量額度的事業單位；買方為有氣候法第26條規定用途的事業單位，包括要繳交碳費、要進行增量抵換或是要用在其他經環境部認可用途者為買方。
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