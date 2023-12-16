台灣中央銀行表現續獲國際信評肯定。穆迪（Moody’s）信評公司最新報告14日出爐，對台灣主權信用評等維持Aa3，並維持展望為穩定，且肯定央行貨幣政策上表現。

信用評等是指信用狀況或償債能力的評等，國際間三大評等公司，包括標準普爾（Standard & Poor’s）、穆迪（Moody’s）以及惠譽（Fitch）。其中，穆迪已連續多次維持台灣主權評等為Aa3，而去年9月將展望由「正向」下調為「穩定」後，已連三次維持「穩定」。穆迪報告認為，台灣為小型開放經濟體，易受外部衝擊而干擾其總體經濟與金融穩定；台灣央行透過評估貨幣數量、通膨預期、匯率及其他變數，在維持總體經濟與金融穩定上表現優異。

報告也提到，台灣央行的彈性匯率制度，進一步支撐面對外部衝擊的緩衝能力，且充裕外匯資產，也有助央行維持外匯市場秩序及金融市場穩定的法定職責。

穆迪指出，台灣央行為因應過去兩年間出現的通膨壓力，自去年3月以來多次調高政策利率，合計升息3碼（75個基本點），截至今年11月重貼現率為1.875％。相關政策在穩定通膨相對有效，台灣消費者物價指數（CPI）自俄烏戰爭以來，平均維持在2％～3％之間，低於其他類似評級的經濟體。報告並強調，台灣銀行體系風險低，主因銀行對批發性融資（wholesale funding）的依賴有限，且本幣存款基礎穩定。整體而言，銀行體系資產品質良好、流動性充足，且存款來源堅實。

穆迪認為，台灣有充裕外匯存底，且外債負擔不大，加以過去20年來台灣持續經常帳順差，累積龐大淨國際投資部位（net international investment position），因此使台灣的外部脆弱性風險極低。