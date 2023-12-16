近年銀行通路賣保單情況

升息讓銀行出現「棄保」效應。由於儲蓄型保單賣相還不如高利存款或美債，據壽險公會統計，銀行前11月銷售保單的新契約保費僅2,301億元，創17年來同期新低量，若與極盛時期的2018年相比，少掉4,649億元，流失逾6成。

因為銀行不給力，壽險前11月新契約保費僅近6,216億元，同比衰退13.6％左右，加上明年保單責任準備金利率要調升、美國聯準會尚未降息，估計12月應也不會出現停售效應，全年新契約保費可能僅在6,800億元附近，亦是2007年以來的新低量。

壽險公司下半年有拉升利變保單宣告利率，亦有推出預期分紅率高的分紅保單，希望「搶一波保費」，據壽險公會統計，11月銀行通路貢獻新契約保費約222億元，較去年同期增加51億多元，但與極盛時期銀行每月貢獻500～800億元相比，現在銀行通路業績是腰斬再腰斬。

主要是壽險今年美元利變保單宣告利率最高4％，年化投報率遠不如美元存款或美債利率，加上今年各式基金投資走紅，銀行資金紛紛轉向債券或基金，前11月銀行通路貢獻保費2,301億元，估計全年亦在2,500～2,600億元間，應也是2007年以來最低。

銀行賣保單的高峰期在2018年，全年共銷售保單7,608億元，在銀行助攻下，當年壽險新契約保費衝上1兆3,799億元的歷史新高，今年銀行貢獻保費與2018年同期相比，流失4,649億元，比率逾66％，也讓今年全年的新契約保費比2018年時「腰斬」。

分析原因主要是壽險業面臨2026年接軌，商品要由儲蓄險轉為保障型，否則恐有增資壓力；二是2022年債券殖利率大反彈，壽險滿手債券都是評價損失，也無法支應保單高宣告利率；三是升息趨勢下，美國利率在5％以上，市場資金流向美債或美元優利存款；四是資本市場不穩定，壽險投資型保單今年買氣亦不佳。